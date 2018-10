"Dieser Konflikt ist einfach hochinteressant"

Ferch: Diese Tat ist sehr überraschend gewesen. Als Elternteil hat man nicht immer hundertprozentige Kontrolle über alles, was die eigenen Kinder erleben, oder Einfluss auf das Umfeld, in dem sie jeden Tag verkehren. Eine Mitschuld ist da wirklich sehr relativ. Tom ist in seinem Beruf viel unterwegs gewesen. Das hat dazu beigetragen, dass die Kommunikation der Eheleute über die Jahre gewisse Unterbrechungen erfahren hat, die dann in so einer Situation, in der beide Eltern gefordert sind, erst recht spürbar werden. Als der Sohn in Therapie geht, hat auch seine Frau es nicht geschafft, an Tom heranzutreten. Da sind auf beiden Seiten einfach Fehler passiert.