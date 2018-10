"Do it yourself" oder doch eine Niete?

Christine Neubauer zählt seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten und beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands und gewann viele Preise für ihr Schaffen. Zuletzt sah man sie im ZDF-Fernsehfilm der Woche "Die Minensucherin", der sich eher den leiseren und ernsteren Tönen annahm. Nun ist Christine Neubauer wieder in einer Komödie zu sehen. In "Lügen haben linke Hände" spielt sie eine Heimwerker- und Werbeikone, die allerdings ein brisantes Geheimnis hat: Sie hat zwei linke Hände. Im Interview spricht sie über die Dreharbeiten zu "Lügen haben linke Hände", ihre Rolle und wie geschickt sie in Sachen Heimwerken ist.