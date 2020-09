"Ein geheimnisvoller Sommer"

Verzweifelt versucht sie, Rolf über sein Handy für eine Aussprache zu erreichen - vergebens, Rolf meldet sich nicht. Als Esther erfährt, dass Rolfs Leiche gefunden wurde, macht sie sich auf die Suche nach der Wahrheit: Was verbindet die drei Familien, zu denen auch der plötzlich auftauchende Rechtsanwalt Stephan Rainbold gehört, wirklich? Was hat Paul mit all dem zu tun? Esthers Nachforschungen bringen schließlich erheblich mehr Verborgenes ans Tageslicht ...