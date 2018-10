"Ein sehr mutiges Krimiformat"

Minh-Khai Phan-Thi: Oh, da gab es unzählige, zum Beispiel in der zweiten "Nachtschicht". Da haben Ken Duken, Katharina Böhm, Armin Rohde und ich nachts so einen Lachflash bekommen, dass gar nichts mehr ging. Immer wenn sich einer gefangen hatte, fing der andere an zu kichern. Lars war irgendwann sehr genervt, aber wenn man jede Nacht dreht, dann wird man irgendwann richtig albern. Oder die Folge mit Devid Striesow, "Tod im Supermarkt". Mit ihm ist es quasi unmöglich zu drehen, weil er so viel Späße macht, dass man in manchen Szenen, wenn man genau hinguckt, bis heute sieht, dass weder Ken noch ich ernst bleiben konnten. Also Lachflashs gab es sehr, sehr viele.