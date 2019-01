"Eine schöne Melange aus Krimi, Drama und Liebesfilm"

Heiner Lauterbach spielt auch in dieser zweiten Batya-Gur-Verfilmung wieder den besonnenen Ermittler Michael Ochajon - eine Rolle, die ihm persönlich sehr liegt. In ähnlicher Weise wohltuend ruhig empfindet er die Erzählweise von Regisseur Jorgo Papavassiliou, der dem Krimi eine ganz eigene, besondere Note gibt. Der Schauspieler berichtet im Anschluss von seinen Erfahrungen bei den Dreharbeiten in Israel.