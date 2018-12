"Es war ein Vergnügen, ihn am Set zu erleben"

In "Tod am Engelstein" hat Dietmar Mues seine darstellerische Intensität in eine Rolle gegeben, die für ihn nicht nur eine psychische, sondern auch enorm körperliche Herausforderung war. Dietmar hat sich nie geschont, er hat von sich immer das Beste abverlangt - für die Rolle, für den Film. Er war ein großartiger Mensch, nachdenklich und humorvoll - und er war ein Familienmensch.



Es war ein Vergnügen, ihn als Darsteller am Set zu erleben, beispielsweise wenn er sich konzentrierte und innerlich ganz still wurde. Dass ich Dietmar und seine Frau Sibylle auch privat kannte, erhöhte das Vergnügen, mit ihm im Sommer letzten Jahres in den österreichisch-bayerischen Bergen diesen Familien-Krimi zu drehen.