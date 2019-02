Max Riemelt

Riemelt: Nein. Ich habe es versucht und mein Bestes gegeben. Ob es glaubwürdig aussieht, muss der Zuschauer entscheiden. Ansonsten hatte ich vorher keinerlei Erfahrung und großen Respekt vor den Herausforderungen der Natur. Ich bin ein Stadtkind, es war für mich völlig neu, draußen an der Felswand zu hängen. Die Produktion hat für mich vor dem Dreh einen Crash-Kurs an einer Kletterwand organisiert. Wie schnürt man einen Sicherheitsknoten? Wie seilt man sich ab? Wie kann man sich zur Not ins Seil reinfallen lassen? Und am ersten Drehtag bin ich um sieben Uhr morgens in Berlin losgeflogen, und um zwölf Uhr stand ich schon in 2500 Meter Höhe an der Felswand, um mich abzuseilen. Es gibt schon sehr spannende Actionszenen in dem Film. Und die zu drehen, machte auch verdammt viel Spaß. Vor allem dann, als ich das Vertrauen der Bergführer gewonnen hatte und im Gegenzug Ihnen mein Leben anvertrauen konnte. Denn ein Bergsteiger bin ich bisher nie gewesen.