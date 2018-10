Familie ist was Wunderbares

... doch dann kommt es knüppeldick: Die Vermieter der "Bücherinsel" verkaufen das gut gehende Geschäft an den marktbestimmenden Buchhändler Paul Hieronymus (Horst Janson). Dieser setzt seinen Vertrauten, den karrieregeilen Betriebswirt Markus Hämmerlein (Enno Hesse), auf den Posten des Geschäftsführers. Beide machen Christine das Leben schwer.Damit nicht genug - auch von privater Seite gibt es Katastrophen: Christines Tochter Anja (Julia-Maria Köhler), Laborantin in einem Krankenhaus, lebt mit dem Programmierer Steffen Dietz (Jonas Hartmann) zusammen. Ihre kleine Tochter Leonie geben sie auch mal gerne bei der Oma ab. Doch in der Beziehung kriselt es, weil Anja wie ihr Lebensgefährte Karriere machen will. Auch Christines geschiedener Mann, Ulrich Bonhoff (Karl Kranzkowski), der seit vier Jahren wieder verheiratet ist, hat einen neun Monate alten Sohn. Seine viel jüngere Ehefrau lädt auch gerne mal den kleinen Jonas bei Christine ab. Die Stimmung ist deswegen oft gereizt.