Lea erscheint in Potsdam und nimmt sogleich die Dinge auf ihre Art in die Hand. Sie nötigt ihren Sohn, in die geräumige Villa ihrer Mutter Alba zu ziehen, weil diese krank ist und nicht länger alleine leben kann. Albas Mann war ein hoher Richter. Lennart wohnt jetzt in dem Haus, das er als Kind als furchtbar bedrückend empfunden hat. Dann verliert sein Restaurant einen Stern. Zerrissen zwischen zwei Frauen und bedrängt durch die Last der Familie verunglückt er mit seinem Motorrad und schwebt in Lebensgefahr.