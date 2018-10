"Ich bin für Liebe, wo sie hinfällt"

Nina Kunzendorf: Obwohl ich das Puzzlespiel beim Drehen durchaus genießen kann, also das Hin- und Herspringen zwischen Drehbuchanfang- und ende, das kleinteilige Auflösen einer Szene, den Wechsel von Drehorten, habe ich "Liebesjahre" als außerordentlich wertvolle Arbeit empfunden. Ein Glück, mit drei großartigen Kollegen, konzentriert an einem Ort, den Weg einer Geschichte chronologisch von Anfang bis Ende gehen zu dürfen.

Als Theaterschauspielerin bin ich einen langen Atem gewohnt. Ich weiß, wie es sich anfühlt eine lange Strecke zu spielen, einen Bogen, eine Geschichte. Möglicherweise habe ich mich auch deshalb so wohl und zuhause gefühlt. Aber ehrlich gesagt habe ich bei fast jeder neuen Arbeit das Gefühl, ungelenk von vorne anzufangen.