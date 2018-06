"Ich bin ganz anders als Lara"

Stefanie Stappenbeck: Ja, ich kann diese Figur sehr gut nachempfinden und verstehen, dass sie aufgrund ihrer Familiengeschichte (in ihrer Kindheit gab es eine vertuschte Liebesgeschichte) lieber flüchtige Affären hat und sich nicht richtig auf jemanden einlassen will. So etwas kann durchaus auf Kinder abfärben. Lara fehlt das Vertrauen in Beziehungen. Und in "Tod am Engelstein" hat ein unbewusstes Familiengeheimnis ganz bestimmt eine verstörende Wirkung auf die komplette Familie. Eine kleine Herausforderung war die Figur selbst: Mit jedem Drehtag spürte ich mehr und mehr die Energie, die in dieser jungen Frau steckt, der einfach kein Glauben geschenkt wird und die sich immer verlorener und unsicherer in der Welt fühlt.