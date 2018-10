"Ich habe das Buch für Götz George geschrieben"

Naefe: Das Thema "Verkehrsplanung" hat mich von Kindheit an interessiert. Ich wollte schon immer wissen, wer die Ampeln schaltet und wer sich ausdenkt, wann wie gefahren werden darf, damit der Verkehr in der Stadt fließt und nicht zusammenbricht. Als ich vor acht Jahren mit Götz George in Südafrika gedreht habe, hatte ich die Idee, dass dieser Schauspieler wie geschaffen ist für die Rolle eines merkwürdigen Mannes, der seinen Beruf nicht loslassen kann, der immer alles kontrollieren muss und der zudem seine Familie nicht mag.