"Ich hatte das Gefühl, dass die Kamera in mich hineinfilmt"

Sophie von Kessel: Es war ja nicht meine erste mit ihm. Schon in seinem Film "Ein langer Abschied", in dem ich um das Leben meines krebskranken Kindes kämpfte, ging es um ein schweres, ernstes Thema. Damals ging unsere Arbeit schon sehr in die Tiefe, war sehr komplex. Nun war es noch extremer, dann kommt man nochmal an ganz andere Punkte. Das liegt natürlich auch an der Geschichte dieser Frau. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass die Kamera in mich hineinfilmt, zeigt, was ich fühle, erlebe, was ich durchmache. Das war eine sehr anstrengende Aufgabe, weil die Rolle so psychologisch angelegt war und so in die Tiefe gegangen ist. Wie nah mir die Kamera war, habe ich erst viel später gemerkt, als ich den fertigen Film auf der großen Kinoleinwand beim Münchner Filmfest sah.