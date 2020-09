"Ich kenne durchaus Frauen, die Hand anlegen können"

Noethen: Da wäre ich ausgesprochen tolerant und nachsichtig - auch wenn es sich um meine eigenen vier Wände handeln sollte. Verpfuschte Heimwerker-Versuche erinnern einen doch immer wieder aufs Schönste an das Improvisierte unseres Wirkens und Waltens, und können auch als ein Sinnbild menschlicher Hybris im Kleinen aufs Große und Ganze übertragen werden. So sind wir Menschen nun mal. Wir machen dumme Fehler. Und sind Frauen nicht auch so eine Art Mensch? Na also.