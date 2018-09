"Ich mag die oft düstere Stimmung"

Potthoff: Was ich beeindruckend an der Arbeit mit Lars finde, ist, dass er so lange das Optimale einer Szene sucht, bis er es gefunden hat. Möge es noch so spät sein, noch so viel Zeitdruck herrschen, er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Darum werden die Filme wahrscheinlich auch so gut. Wenn er also sagt, "Danke, fertig", weiß man, dass es gut wird. Bei den Russisches-Roulette-Szenen hat er meinen Kollegen angefeuert wie ein Baseballcoach. Es war unglaublich anstrengend, und man geht danach ausgepowert und zufrieden nach Hause.