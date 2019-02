"Ich würde mich als absolut loyal einschätzen"

Kling: Ulrich Tukur ist ein großartiger Schauspieler und ein wunderbarer Musiker, aber vor allem ein unglaublich liebenswerter, bodenständiger, kluger und fröhlicher Kollege. Ich bin sehr stolz, dass ich mit ihm arbeiten durfte. Gesungen während der Zusammenarbeit hat er nicht, aber es gab einen Flügel am Set. Einmal habe ich in einer Drehpause ein wenig darauf gespielt und dachte, ich könnte das ganz gut. Uli Tukur kam, hörte zu und wartete geduldig auf das Ende. Als ich fertig war, setzte er sich an das Instrument - und spielte. Ich behaupte seitdem eher nicht, dass ich Klavier spielen kann.