George: Junge Kollegen beflügeln immer, wenn sie den nötigen Respekt vor diesem schwierigen Beruf mitbringen. Sie haben noch diese schöne Unbekümmertheit und diesen unendlichen Spieltrieb, der oft vorbildlich ist und auch jemanden wie mich durchaus mitreißen kann. Es gibt unter den jungen Leuten natürlich auch Schnellschüsse. Junge Menschen, die schnell oben, aber auch ebenso schnell wieder auf dem Boden landen können, wenn sie nicht ständig an sich arbeiten und den Beruf des Schauspielers als solchen nicht ernst nehmen. Das passiert leider gerade in unserer heutigen Zeit häufig. Die Zusammenarbeit mit Janina Stopper in unserem Film "Papa allein zu Haus" war wunderbar und hat mir in dieser Produktion sehr gut getan. Janina ist von einer großen beeindruckenden Ernsthaftigkeit.