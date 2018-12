Liebe in den Zeiten der Mobilität

Maria (Christiane Paul) und Jan (Devid Striesow).

Quelle: ZDF und Volker Roloff



Maria (strahlend, temperamentvoll: Christiane Paul), die tschechische Köchin in "Ein verlockendes Angebot" ist schon beweglich gewesen: Sie hat ihre Heimat, ihre Eltern verlassen und in der deutschen Fremde die Liebe und das Glück gefunden. Mit dem ewigen Jungen Jan (Devid Striesow; präsent und sympathisch) und ihrer Tochter lebt sie im idyllischen Thüringen. Die junge Frau ist keine Draufgängerin, keine die ständig neue Reize braucht, um das Leben zu lieben. Aber die ökonomische Situation zwingt ihr die Reise ins Ungewisse, in das Abenteuer Großstadt Berlin auf.