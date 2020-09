Liebesjahre

Umso schlimmer, als Uli auf dem Dachboden ein Gemälde findet, auf dem die frühere Idylle in den schönsten Farben abgebildet ist. Das Haus, der Garten, die Familie - was ist von diesem Glück geblieben, und wie konnte es einfach verloren gehen? Vera und Uli beginnen einander all das vorzuwerfen, was sie sich früher nie eingestehen konnten und was letztlich ihre Ehe zerstört hat: die Selbstsucht, der verfehlte Ehrgeiz, die zahlreichen Affären, von denen beide wussten, über die aber nie gesprochen wurde. Plötzlich sind die neuen Partner wie vergessen.