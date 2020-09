Mein Mann, seine Geliebte und ich

Nach dem ersten Schock wird Rike von Wut, Verzweiflung und Mordlust gepackt, dann jedoch kommt die Hilflosigkeit. Rike fasst einen Plan. Sie wird diese Frau kennen lernen.



Was jetzt beginnt, ist der ebenso komische wie verzweifelte Feldzug einer Frau, die ihren Mann zurückgewinnen will. Am Ende schafft sie es - aber können die beiden noch einmal glücklich werden?