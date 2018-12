Meine Familie bringt mich um!

Plötzlich scheint alles anders: Helen sieht sich verantwortlich, sie muss sich, mehr als die jüngere Schwester Franziska, die Hunderte Kilometer entfernt, irgendwo in Amerika mit ihrer Freundin eine Pferdezucht betreibt, um die kranke Mutter kümmern. Das kostet unendlich viel Zeit. Und dann ist da noch dieser unerträgliche Gedanke, der Helen kaum mehr aus dem Kopf geht. Denn auf einmal scheint Peter, ihr Mann, verändert - er scheint so frisch, so nett, so gut gelaunt. Helen verdächtigt ihn, bald glaubt sie fest an eine Affäre. Und sie selbst? Wird sie alt und unattraktiv? Helens zunehmende Eifersucht, aber auch ihre Doppelbelastung durch den Schlaganfall der Mutter gefährden immer mehr die Existenz der gemeinsamen Gärtnerei. Und nicht allein das - auch gegenüber den pubertierenden Kindern ist Helen nahezu ratlos. Daniel (17) und Lizzy (14) sammeln gerade erste sexuelle Erfahrungen, was Helen jedenfalls bei ihrer Tochter höchst ungeschickt zu verhindern sucht.