Monica Bleibtreu war nach ihrer Ausbildung am Wiener Max-Reinhardt-Seminar bis Anfang der Siebziger Jahre fast ausschließlich am Theater zu sehen; am Burgtheater Wien genauso wie an der Schaubühne am Halleschen Ufer in Berlin, den Münchner Kammerspielen und dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg. 1970 spielte Monica Bleibtreu an der Seite von Therese Giese die Mascha in "Die Mutter". Ein Jahr zuvor, 1969, hatte Franz Peter Wirth sie zum ersten Mal in einem Fernsehspiel besetzt ("Change").