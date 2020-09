Nachruf: Frank Giering

Zwei Jahre später wurde er von Regisseur Michael Haneke entdeckt, der ihn nach einer ersten fruchtbaren Zusammenarbeit in "Das Schloss" mit einer Hauptrolle in dem ungewöhnlichen Thriller "Funny Games" besetzte. Ein weiterer Karriereschritt in seiner viel zu kurzen Karriere folgte mit der erfolgreichen zweiteiligen Fernsehproduktion "Opernball". Sein endgültiger Durchbruch gelang dem charismatischen Mimen mit dem melancholischen Film "Absolute Giganten". Seitdem wirkte Frank Giering in zahlreichen erfolgreichen Kino- und Fernsehproduktionen mit. Im Juni 2010 starb Frank Giering im Alter von 38 Jahren