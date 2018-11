"Nähe, die nichts mit einem üblichen Flirt zu tun hat"

Thomas Hafner (Max Riemlet) und Hanna Weiß (Katja Flint). Quelle: ZDF und Jürgen Olczyk

Katja Flint spielt in diesem Landschaftskrimi die Münchner Kommissarin Hanna Weiß, die den rätselhaften Tod eines Bergsteigers aufklären will. Der Dreh in den Bergen war für eine große Herausforderung, da das gesamte Equipment teilweise zu Fuß transportiert werden musste. Die Schauspielerin musste für eine Szene sogar im Bikini in einen kalten Bergsee springen.