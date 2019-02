Peter Simonischek wurde in Graz geboren und erhielt an der dortigen Theaterakademie auch seine Ausbildung. Bereits während der Studienzeit trat er am Schauspielhaus Graz auf und erhielt kurz darauf ein festes Engagement am Stadttheater St. Gallen. Von dort kam er über Bern, Darmstadt und Düsseldorf an die Schaubühne in Berlin, wo er 20 Jahre blieb und in allen großen Inszenierungen von Peter Stein und später Andrea Breth spielte. Seit der Spielzeit 1999/2000 gehört Peter Simonischek zum Ensemble des Wiener Burgtheaters, wo er sich als Publikumsmagnet etabliert hat. Seit 1982 spielt er Hauptrollen bei den Salzburger Festspielen, seit 2002 die Titelrolle im "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal. Er hat auch mit anderen Regisseuren wie Axel Corti, Michael Grüber, Luc Bondy, Robert Wilson und Andrea Breth gearbeitet.