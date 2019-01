"Rache darf nie der Grund für eine Handlung sein"

Cukrowski: Eine gute Geschichte ist vor allem auch immer dann eine gute Geschichte, wenn sie völlig unabhängig von privaten Lebenssituationen des Lesers, des Schauspielers oder des Regisseurs funktioniert. Aber manchmal, so wie in diesem Fall, spürt man beim Lesen des Drehbuchs eine Besonderheit an der Figur, an der Geschichte, an der Eigenheit, wie Konflikte angelegt und wie nachvollziehbar diese behandelt werden. Die Familie dient dabei manchmal als Vexierbild, so dass hinter Liebe und Harmonie Abgründe lauern und Fallhöhen entstehen. Natürlich bewegt einen als Familienmensch ein solch labiles Gefüge wie in dieser Geschichte. Niemand will seine Familie durch irgendetwas bedroht sehen - und schon gar nicht will man das Kettenglied sein, dass diese Bedrohung - ob freiwillig oder nicht - verursacht.