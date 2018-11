"Rottmanns Fall ist für mich sehr realistisch"

Ferch: Rottmann ist total zerstört. Er hat immer versucht, jedem gerecht zu werden. Das Größte, was einem an Unglück passieren kann, ist doch ein Vertrauensbruch. Wenn man nicht mehr weiß, an was man sich halten kann, wem man gerade in die Augen schaut und wer mit anderen Absichten zurückschaut. Da entsteht ein Klima von sehr großem Misstrauen, was in der Kombination mit solchen lebensgefährlichen Einsätzen, wo sich jeder auf den anderen verlassen muss, weil es um Leben und Tod geht, nicht funktioniert. Eine ganz gefährliche Mischung.