"Schauspieler merken schnell, ob man einen qualitativen Anspruch hat"

Christiane Balthasar: Einerseits fand ich das Thema Berge sehr reizvoll, andererseits die Figurenkonstellation, diese schwierige Schwesternbeziehung, die von einer Art Hassliebe geprägt ist - und von unterschiedlichen Lebensentwürfen, die aufeinanderprallen, als die Mutter nicht mehr da ist. Interessant auch, dass es im Drehbuch immer wieder überraschende Wendungen in der Geschichte gibt. Ich mochte auch das Intro: Zwei kleine Mädchen verschwinden wie magisch angezogen nachts in einen Schuppen. Was passiert da? Was treibt die Kinder an? Es hat etwas von einem Albtraum.