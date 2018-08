Silke Bodenbender

Nach ihrem Abschluss blieb sie noch eine Spielzeit als festes Ensemblemitglied am Südostbayerischen Städtetheater und übernahm dort weitere Hauptrollen. Es folgten Engagements an verschiedenen Theatern. Die Bühne empfand sie als Vervollständigung ihrer Ausbildung, denn sie half der Schauspielerin, ihren ganz persönlichen Stil zu finden: "Ich durfte mich in weiteren Hauptrollen frei spielen, ohne von der überregionalen Presse wahrgenommen, angegriffen und irritiert zu werden. Von dort bin ich als Gast an größere Theater (Dortmund, Düsseldorf, Berlin) weiter gezogen. Ich 'sterbe' aber immer noch vor jedem Auftritt", gesteht sie dem ZDF. Eine Zeitlang schlug sie Filmangebote bewusst aus, um sich auf die Bühne zu konzentrieren. Doch der Wechsel zwischen den Spielweisen in Theater und Film interessierte sie so sehr, dass sie sich auch dort schließlich zu Hause fühlte. Ihr Debüt im ZDF gab sie 2003 in der Serie "Girl friends". 2004 durfte sie in der Produktion "Folgeschäden" erstmals einen großen Bogen spielen und einen ganzen Film tragen. Seitdem steht sie immer wieder für unterschiedliche Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera.