Tod in Mombasa

Ein Jahr ist es her, dass Moritz Wagner und seine Tochter Aluna Kenia verlassen haben und nach Hamburg gezogen sind. Vergeblich hatte Moritz seine kenianische Ehefrau gesucht, die von einem Tag auf den anderen spurlos in Mombasa verschwunden war. Die Beziehung der beiden war davor in die Krise geraten. Moritz' anstrengender, teils traumatischer Job als Kriegsfotograf hatte ihre Ehe stark belastet.



In Hamburg erreicht Moritz die Nachricht des kenianischen Ermittlers Lomboto, dass Farrah tot aus ihrem in einem See versunkenen Wagen geborgen wurde. Alles sieht zunächst nach einem tragischen Unfall aus.



Moritz macht sich auf den Weg nach Mombasa. Dort trifft er seine Schwester Nicole Wagner, die deutsche Investitionsgelder verantwortet, und deren Freund, den Anwalt Jürgen Oehlert. Die beiden wollen ihn bei der Suche nach der Wahrheit unterstützen.



Doch als Moritz am Abend seiner Ankunft seine Schwägerin Pascale treffen will, liegt diese bereits mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ihrem Garten und stirbt vor seinen Augen. Kurz zuvor hatte Pascale der kenianischen Presse gegenüber noch angedeutet, dass ihre Schwester ermordet wurde.



Mangels Zeugen des Angriffs muss sich Moritz plötzlich gegenüber der Polizei rechtfertigen, nicht selbst der Mörder seiner Schwägerin und seiner Frau zu sein. Ein Albtraum. Moritz muss vor der Polizei fliehen und auf eigene Faust herausfinden, wer Farrah getötet hat. Dabei stößt er auf Hinweise, dass sie heimlich in den Kongo gereist war.



Gemeinsam mit Caroline, einer Gebrauchtwagenhändlerin und guten Freundin von Farrah, macht sich Moritz auf den Weg in den Kongo. Dort hatte Farrah den jungen Minenarbeiter Yaka kennengelernt und war offenbar auf einen großen Skandal gestoßen, in den afrikanische und deutsche Akteure verwickelt sind.