Über die Entstehung von "Tod einer Schülerin"

Produzent Christian Granderath steht für starke Filme mit brisanten Themen, wie beispielsweise "Wut" oder "Erlkönig". In seinem neuen Film "Tod einer Schülerin" setzt sich die Krimihandlung kritisch mit dem Problem eines Massengentests auseinander. Wie der Film entstand und was ihn so besonders macht, beschreibt Granderath im Folgenden.