Über die "Nachtschicht"-Erfolgsgeschichte

Mit der ZDF-Reihe "Nachtschicht" hat Lars Becker dem deutschen Fernsehkrimi einen kräftigen Innovationsschub verpasst. Was sich in den etwa zwölf Stunden einer Nachtschicht abspielt, ist nicht bloß ein Fall, sondern die Welt, fokussiert in einem Ausschnitt: Liebesgeschichten, Action, Sozialdrama, Groteske, politische oder kriminelle Korruption, Milieustudie. Das alles hat - neben dem klassischen Krimiplot - Platz in diesem besonderen Polizeifilm.