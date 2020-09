Weit weg ist ganz nah

Es gibt im Roman kein Berlin, kein Rügen, keine Medea, es ist fast alles erfunden - und gerade deshalb ist dieser Film dennoch den Intentionen des Autors ganz nah. Es ist der Versuch, den Stoff aus heutiger, eigener Sicht neu zu erzählen, und nur so, denke ich, kann man so einem Roman beikommen. Und das gilt für fast alle "Bearbeitungen", für fast jeden Roman, aus dem man ein Drehbuch für einen Film "kondensieren" will. Man muss sich sehr weit vom Ursprung entfernen, um dem dann ganz nah kommen zu können. Man muss sich den Stoff zu eigen machen und in sich selber entdecken, nur dann kann es gelingen, den Geist und den Atem des Originals einzufangen, auch wenn man bis in die Details der Handlung hinein ganz weit weg ist.