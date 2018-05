Wie eine Schwester vom Lande

Wörner: Ich empfinde Jana Winter als eine Schwester von mir, die auf dem Land aufgewachsen ist. Jana Winter hat starke Wurzeln und es hat sie nie in die Welt gedrängt. Ihre Arbeit führt sie auf ihren Weg. Und dieser ist stark an die Inhalte des Polizistenalltags gebunden und gleichermaßen an die Herausforderung, eine Familie nebst anspruchsvollem Job zu meistern. Das wiederum verbindet uns beide. Allerdings spielt Jana Winter nicht Doppelkopf! Das tun sonst nämlich alle Polizisten - die können gar nicht anders.