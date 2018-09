Wir fühlten uns wie der Protagonist unseres Films

Als wir schließlich, angekommen in Nordafrika und in Begleitung des welterfahrenen Bjarne Mädel, durch die legendäre Altstadt Tangers schlenderten und uns die Marihuana-Wolken umhüllten, mussten wir schon grinsen. Ein wenig fühlten wir uns wie der Protagonist unseres Films, zwei Landeier in einer anderen Welt. Umso schockierender war dann die radikale Begegnung mit der Heimat. Kaum in der Krabbenpulfabrik angekommen, entdecken wir Plastikwannen mit der Aufschrift "Büsum". Wir treffen die Krabben, die wir ein paar Tage zuvor bei der Besichtigung eines Krabbenkutters im heimischen Wattenmeer aus der Nordsee gezogen haben, vielleicht sogar persönlich wieder. Das ist dann schon absurd.