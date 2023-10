Wir haben einen Deal

Seine Frau Sabina und Sohn Tim verstehen nicht, was mit Frank los ist. Er vernachlässigt seine Arbeit als freier Unternehmensberater, nimmt heimlich Tabletten und trinkt zu viel. Als sich Sabina ausgerechnet bei Klaus Willes ortsansässiger Holzbaufirma als PR-Beraterin anstellen lässt, stürzt die Ehe in eine tiefe Krise. Sabina erkennt ihren eigenen Mann nicht mehr und versteht nicht, warum Frank alles kaputtmacht, was sie sich aufgebaut haben.



Was ist in Franks Kindheit geschehen, dass er eine Auszeit wünscht und sich nach Frankfurt in ein Hotelzimmer flüchtet? Auch bei Franks älterem Bruder Christian und dessen Frau Elena findet sie keine Antworten.



Doch Sabina lässt nicht locker. Sie konfrontiert ihren völlig verstört wirkenden Mann in seinem Hotelzimmer und erhält ihre aufkeimende Vermutung bestätigt. Als er mit acht Jahren der Star des Klubs war, habe Wille einen "Deal" mit ihm geschlossen: Dafür, dass der Trainer den FC-Bayern-Scout auf Frank aufmerksam mache, solle Frank über die Vorkommnisse schweigen.



Unterstützt von Sabina und weil er vermutet, dass Wille im Fußballverein immer noch übergriffig ist, ringt Frank sich zu einer Anzeige durch, die das Dorf und den Verein erschüttert. Frank steht als Nestbeschmutzer am Pranger. Doch er hat keine Wahl: Er muss sich von den Dämonen seiner Kindheit befreien, will er nicht seine Familie und sich selbst verlieren.



Doch dann verschwindet der kleine Yanis, den Wille persönlich besonders fußballerisch förderte. Frank weiß, dass er jetzt schnell handeln muss, denn das Leben des Kindes ist in Gefahr.