Der Film wurde von einigen Kritikern als australische Variante von "My Big Fat Greek Wedding" bezeichnet. Er ist die Verfilmung eines "down under" sehr bekannten Bühnenstücks. Theaterpremiere war im Jahr 2006, das Stück erhielt zahlreiche euphorische Kritiken. Es war beim Publikum außerdem so erfolgreich, dass die Fortsetzungen "Alex & Eve: The Wedding" und "Alex & Eve": The Baby" folgten.