Für meine Tochter

Doch da verlieren sich auch schon die Spuren. Noch in der festen Annahme, dass es sich um ein Missverständnis handeln muss, versucht Benno, Emma zu erreichen. Als dies nicht gelingt, begibt sich der Vater auf die zunehmend verzweifelte Suche nach seiner Tochter. Eine Suche, die ihn von Berlin über Ankara bis in die türkisch-syrische Grenzregion führt. Im Laufe seiner Odyssee begreift Benno, wie sehr er sich in seiner Trauer um seine kürzlich verstorbene Frau von seiner Tochter entfremdet hat, und erfährt am eigenen Leib, was es bedeutet, vor Krieg und Gewalt auf der Flucht zu sein.