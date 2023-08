Mit Harpunen schießt man nicht

Mit ihrer Tochter Linda hat Gerda kein gutes Verhältnis. So wundert sie es nicht, dass Linda versucht, sie in ein Heim abzuschieben und das Haus zu verkaufen. Doch mit Simon als Pfleger kann Gerda sich gegen Linda durchsetzen. Und dann muss Linda auch noch selbst in Gerdas Haus einziehen, da ihre eigene Wohnung eine Dauerbaustelle ist.



Was die Situation jedoch noch komplizierter macht: Simon hat mit Lindas großer Liebe ein gemeinsames Kind – und plötzlich zieht diese Dora mit ihrer Tochter Feli auch noch in das kleine Haus. Und die Ankündigung, dass Simon die Abschiebung in sein Heimatland Ghana droht, bringt das Fass fast zum Überlaufen.



Trotz des turbulenten Chaos' lernen sich diese unterschiedlichen Menschen schätzen, und am Ende hält die ungewöhnliche Familie fest zusammen.