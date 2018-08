Neid ist auch keine Lösung

Kurzerhand engagieren die Baumgartners Opa Walter als Babysitter und fahren in Maries alte bayerische Heimat. Die Überraschung vor Ort ist groß: Heike hat alles erreicht, was die beiden Freundinnen früher für sich erträumt hatten. Aus dem pummeligen Entlein ist ein schöner Schwan geworden, sie lebt ihren Traumberuf Fotografin. Mit ihrem smarten Mann Hans bewohnt sie ein Traumhaus am See.



Während ihr Ehemann Markus die angenehme Atmosphäre im Haus der Freunde gleich genießt, keimt in Marie ein Gefühl von Neid auf. Warum ist sie nicht auch so erfüllt und glücklich? Waren denn alle Entscheidungen, die sie für ihr Leben getroffen hat, am Ende falsch? Und warum ist sie nicht die Ärztin geworden, für die sie sich nun aus Scham ausgibt – sondern Sprechstundenhilfe? Sogar Markus ist ihr plötzlich nicht mehr gut genug.



Als Marie auf ihren alten Jugendschwarm Flori, einen gealterten Surferboy, trifft und anfängt, ihr bisheriges Leben infrage zu stellen, ist für Markus die Grenze erreicht. Er startet eine Gegenoffensive. Ist ja nicht so, dass er keine Träume hatte, die dem Konzept Familie "geopfert" wurden. Schließlich war er mal ein ganz ambitionierter Jungschriftsteller - wo war doch gleich noch das alte Manuskript?



Im neuen Anzug und eloquent punktet Markus auf der Feier bei den weiblichen Gästen, nicht zuletzt mit einer unterhaltsamen Lesung aus seinem alten Manuskript. Die attraktive Verlegerin Carolina ist nicht nur fachlich an Markus interessiert. Obwohl Marie durch Floris Anwesenheit abgelenkt ist, entgeht ihr Markus Wandlung nicht.



Heikes Geburtstagsfeier wird zum Tanz auf dem Vulkan für das Ehepaar, bis beiden plötzlich klar wird, welches Pfund sie da aufs Spiel setzen. Doch wie rudert man zurück, ohne sein Gesicht zu verlieren? Da hilft nur der "Sprung ins kalte Wasser". Der Morgen nach Heikes Feier wird zur Stunde der Wahrheit. Alle kleinen und größeren Lügen kommen auf den Tisch, aber reicht der Mut zur Schwäche auch aus, um die Ehe der Baumgartners zu retten?