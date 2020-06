Tod in Sevilla

Falcón (Juan Diego Botto) wird von den Mafiosi beschattet, die um seine Beziehung zu Consuelo (Paz Vega) wissen, was auch ihn erpressbar macht. Die zwei rivalisierenden Gangs behaupten beide, Yacubs (Alberto San Juan) Sohn in ihrer Gewalt zu haben, und fordern neben acht Millionen Euro Lösegeld auch ein wichtiges polizeiliches Beweisstück. Als sich die beiden Fälle überschneiden, muss Falcón wichtige Entscheidungen treffen. Wem kann er noch vertrauen, und wie kann er die Menschen, die er liebt, beschützen, bevor es zu spät ist?



Der wendungsreiche Thriller ist die Verfilmung des vierten Teils der Javier-Falcón-Reihe des britischen Krimiautors Robert Wilson. Die Kinoproduktion aus dem Jahr 2014 entstand in Kooperation mit dem ZDF und den spanischen TV-Sendern TVE und Canal Sur.



Die Hauptrolle der Romanverfilmung übernimmt der spanische Schauspieler Juan Diego Botto. Er wurde in Buenos Aires geboren und stammt aus einer Schauspielerfamilie. Ebenso wie seine ältere Schwester María eiferte Botto seinem Vater Diego nach, der früher ebenfalls dem Schauspielhandwerk nachging.



Die attraktiven Schauplätze umfassen neben Sevilla auch Marbella, Madrid und Marokko. Das orientalische Flair des Landes steht im Kontrast zum südeuropäischen Touristenzentrum an der Costa del Sol und der pulsierenden Metropole.