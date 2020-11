Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer (4/4)

Nachdem Tom Sawyer und seine Freundin Becky glücklich aus der Höhle entkommen sind, beginnt für Tom wieder der Schulalltag. Nach wie vor möchten er und Huck Indianer-Joe den Schatz abjagen. Aber sie trauen sich nicht in die Höhle, wo sie das Versteck vermuten. Als Tom hört, dass der Höhleneingang inzwischen durch eine Tür gesichert wurde, lässt er sie öffnen. Dahinter liegt verhungert der gefürchtete Indianer-Joe. Nun ist der Weg für die Jungen frei, den Schatz zu heben.



Hucks Vater hat vom Reichtum seines Sohns gehört und versucht nun, an dessen Geld zu kommen. Als das fehlschlägt, entführt er ihn schließlich. Doch Huck kann sich befreien. Nach zwei Wochen Freiheit auf der Jackson-Insel trifft Huck auf Jim, den Sklaven der Witwe Douglas, der ebenfalls fortgelaufen ist. Gemeinsam fahren sie auf einem Floß den Mississippi hinab in die Freiheit. Unterwegs begegnen sie dem Dampfer, der Tom Sawyer mit Tante Polly, Sid und Becky aus den Ferien nach St. Petersburg zurückbringt. Während Tom einem geordneten bürgerlichen Leben entgegenfährt, treibt das Floß mit Huckleberry und Jim vorbei in die Freiheit.