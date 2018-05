Seit 1995 ist Wolfgang Stumph als Kommissar Stubbe in der ZDF-Krimi-Reihe "Stubbe - Von Fall zu Fall" zu sehen. Seine Tochter Stephanie unterstützt dabei den Vater in der Rolle von Stubbes Tochter. Die Krimireihe avancierte zu den erfolgreichsten Krimis im ZDF in den 1990er und in den folgenden Jahren. Daneben gelangen Wolfgang Stumph weitere komödiantische Fernseherfolge, etwa in einer Doppelrolle in dem Film "Der Job seines Lebens" (2003) oder in der Politsatire "Romeo und Jutta" (2009).