Johan Falk - GSI Göteborg

Die GSI verfolgt eine Spur zum organisierten Waffenhandel, die direkt zum MMA-Studio in Kortedala, dem Hauptquartier der kaukasischen Mafiaorganisation in Westschweden, führt. Niklas, der sich dort undercover erfolgreich eingeschleust hat, gelingt es, eine Wanze im Studio zu platzieren. Doch sie wird entdeckt. Der tschetschenische Boss Ramzan lässt vier Männer, von denen er einen für den Maulwurf hält, in einem Bunker einsperren. Die GSI verliert die Spur ihres Kollegen. Sophie muss auf die Hilfe ihres Informanten "Hjördis" alias Seth Rydell zurückgreifen, der sich mit Ramzan verbündet hat. Doch Seth spielt wieder einmal sein eigenes Spiel, und das Leben von Niklas hängt am seidenen Faden.