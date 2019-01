Nach "Erbarmen" und "Schändung" ist "Erlösung" die dritte Verfilmung nach den Erfolgsromanen des Dänen Jussi Adler-Olsen um das geniale Ermittlerteam Carl Mørck und seines Kollegen Assad. Nikolaj Lie Kaas und Fares Fares glänzen einmal mehr in den Rollen des deprimierten Mørck und seines lebensbejahenden Kumpels Assad. Neu dabei sind dieses Mal Norwegens Shooting-Star Jakob Oftebro ("The Last King") als jung-dynamischer Kollege Pasgård und der hochgewachsene Pål Sverre Hagen ("Kon-Tiki") als skrupelloser Killer Johannes.