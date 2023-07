Hochzeitsreise nach Dubai

Anna und Peter Körner kennen sich schon sehr lange - Anna hat ihre Lehre in Peters Kartonagenfabrik gemacht. Aber erst nach dem Tod seiner Frau hat Peter Annas Liebe erwidert, was für seinen erwachsenen Sohn Dirk nicht ganz einfach ist, zumal dieser als junger Mann in Anna verliebt war. Trotzdem ist er als Trauzeuge mit an Bord und wird von Anna sofort in ihre große Sorge um seinen Vater mit einbezogen: Irgendetwas stimmt nicht mit Peter. Peter, der Anna und Dirk gegenüber alles abstreitet, weiß tatsächlich seit ein paar Monaten, dass er unheilbar krank ist. Er möchte deshalb diese Reise, von der er weiß, dass es seine letzte sein wird, zu einer unvergesslichen Erinnerung für Anna machen - und dafür sorgen, dass Anna und Dirk in jeder Hinsicht versorgt sind.



Larissa und Michael Brennecke, das junge, sehr verliebte Hochzeitspaar, kennt sich erst seit drei Monaten. Sie sind beide absolute Workaholics, arbeiten als Architekten für dasselbe Büro und haben sich bislang nur im Job oder im Bett erlebt. Erst nach der Trauung stellen sie fest, dass sie sich überhaupt nicht kennen und außerdem komplett verschieden sind: Sport, frühes Aufstehen, ein schönes Steak - alles, was Michael schätzt, ist Larissa zuwider, und umgekehrt: Wo Larissa die Nacht zum Tag macht, schläft Michael im Sitzen ein, und Museen sind ihm ein Greuel. Die Situation eskaliert bedrohlich, und gerade haben sie beschlossen, dass das Ganze ein großer Irrtum war - da rennt Larissa mit dem Kopf gegen einen Pfeiler und erleidet eine vorübergehende Amnesie.