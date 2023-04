Der Spion, der sich liebte

Hühnerzüchter, Schafzüchter, Rinderzüchter – der Fleischmarkt im Kairo der fünfziger Jahre ist unübersichtlich. Das liegt im Wesentlichen daran, dass es sich beim Fleischhandel um Tarnfirmen für internationale Spione handelt, die sich in Kairo geradezu tummeln.



Aus Paris angereist ist Hubert Bonisseur de La Bath (Jean Dujardin), der als OSS 117 für den französischen Geheimdienst arbeitet. Die Großmächte USA, UdSSR und Großbritannien kämpfen im von Präsident Nasser regierten Nachkriegs-Ägypten um Einfluss, OSS 117 soll die Position Frankreichs stärken.



Außerdem soll OSS 117 klären, was mit dem russischen Frachter "Karpov" passiert ist, der im Suezkanal verschwand. Doch die Mission hat auch einen persönlichen Aspekt, denn OSS 117s alter Freund Jack Jefferson (Philippe Lefebvre), alias OSS 283, wurde in Ägypten ermordet.



Unterstützt wird OSS 117 von der attraktiven Larmina (Bérénice Bejo), die Jeffersons Sekretärin war, jedoch ihre eigene Agenda hat. Unter einem Tarnnamen ermittelt OSS 117 mit vollem Eifer und vollem Körpereinsatz in Ägypten. Letzteren bekommt auch der Muezzin zu spüren, als er zum morgendlichen Gebet aufruft und OSS' Schlaf erheblich stört.



Auf einem Empfang der britischen Botschaft überschlagen sich die Ereignisse. Nigel Gardenborough (Laurent Bateau) will OSS warnen und bricht tot in dessen Armen zusammen. Eine von Larmina gelegte Spur führt OSS 117 in ein Café, in dem sich eine Gruppe von Verschwörern, die "Adler von Keops" treffen. Die Tarnung des Franzosen fliegt auf, er wird im Suezkanal versenkt, kann sich aber befreien.



Auch ein Ausflug in ein türkisches Bad und ein Besuch der Pyramiden enden für OSS 117 nach Lebensgefahr und merkwürdigen Begegnungen versöhnlich. Zum Showdown kommt es schließlich am Pier 17 im Hafen von Kairo, wo auf OSS 117 eine echte Überraschung wartet.



Regisseur Michel Hazanavicius und seine Darsteller Jean Dujardin und Bérénice Bejo (Ehefrau des Regisseurs), wurden mit dem Film "The Artist" weltberühmt. "The Artist", ein moderner Stummfilm, sorgte 2011 beim Filmfestival in Cannes für Aufsehen und gewann 2012 bei den "Oscars" in fünf Kategorien, darunter "Bester Film" und "Bester Hauptdarsteller" (Jean Dujardin).



"OSS 117 – Der Spion, der sich liebte" wurde in Marokko gedreht. Deutsche Synchronstimme von Jean Dujardin ist Oliver Kalkofe. Die Figur des von sich selbst überzeugten Agenten wurde vom französischen Autor Jean Bruce erfunden.