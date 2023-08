Von einem indischen Freund und Kollegen erfährt der Geologe Adrian Helmsley (Chiwetel Ejiofor), dass eine Sonneneruption von nie da gewesenem Ausmaß bevorsteht. Diese wird katastrophale Folgen für die Erde haben, die Menschheit könnte komplett ausgelöscht werden. Nachdem Helmsley den US-Präsidenten (Danny Glover) informiert hat, setzt dieser seine Kollegen auf der ganzen Welt in Kenntnis. Sofort beginnen die Wissenschaftler nach Lösungen zu suchen, doch die Prognosen sehen düster aus.



Autor Jackson Curtis (John Cusack) macht gerade mit seinen Kindern Lilly (Morgan Lily) und Noah (Liam James) einen Ausflug in den Yellowstone-Park, als er auf die besondere Situation aufmerksam wird. Mittlerweile häufen sich auch weltweit Erdbeben und andere Naturphänomene. Durch Zufall trifft er auf den exzentrischen Wissenschaftler Charlie Frost (Woody Harrelson), der aufgrund seiner Beobachtungen das Ende der Welt voraussagt.



Nach anfänglichem Zögern wird Curtis der Ernst der Lage klar. Mit seinen Kindern, seiner Ex-Frau Kate (Amanda Peet) und deren Freund versucht er, sich in Sicherheit zu bringen. Es gibt das Gerücht, dass die Regierung riesige Archen baut – jedoch sind diese nur für auserwählte Personen vorgesehen.



Einmal mehr beweist Erfolgsregisseur Roland Emmerich sein Faible für Katastrophenfilme und setzt das Ende der Zivilisation mit einem namhaften Cast routiniert in Szene. Ähnlich wie bei "Independence Day" (1996), "Godzilla" (1998) und "The Day After Tomorrow" (2004) war der deutsche Filmemacher auch für das Drehbuch verantwortlich und präsentiert funktionales Popcorn-Kino mit einer gelungenen Mischung aus beeindruckenden Spezialeffekten, Action, Pathos und Humor.