Auf dem US-Militärstützpunkt in Guantanamo Bay ereignet sich ein schreckliches Verbrechen: Die Soldaten Lance Harold W. Dawson (Wolfgang Bodison) und Louden Downey (James Marshall) foltern ihren Kameraden William T. Santiago (Michael DeLorenzo) während einer "Disziplinierungsmaßnahme" zu Tode.



Es kommt zur Anklage, zum Verteidiger bestimmt man den Navy-Offizier und Militäranwalt Lt. Daniel Kaffee (Tom Cruise). Kaffee ist ein Profi auf seinem Gebiet und hält den Rekord in Sachen außergerichtlicher Deals. Sein Interesse an diesem Fall hält sich jedoch in Grenzen, und er will ein schnelles Ende des Prozesses. Allerdings ist nicht alles so simpel, wie es zunächst scheint: Seine engagierte Anwaltskollegin JoAnne Galloway (Demi Moore) bringt Kaffee dazu, genauer hinzusehen. Ihm wird klar, dass es sich bei dem Verbrechen um einen sogenannten Code Red handeln könnte. Darunter versteht man eine brutale inoffizielle Strafaktion, die von ganz oben angeordnet wird und inzwischen verboten ist.



Kaffee will die wahren Schuldigen in diesem Mordfall überführen und legt sich mit dem hoch dekorierten Colonel Nathan Jessep (Jack Nicholson) an. Er merkt schnell, dass Jessep ein gefährlicher Gegner ist. Kaffee muss sich schließlich entscheiden, ob er dazu bereit ist, für die Wahrheit seine eigene Karriere aufs Spiel zu setzen.



"Eine Frage der Ehre" ist ein packender Gerichtsfilm im Militärmilieu, der mit Tom Cruise, Demi Moore und Jack Nicholson grandios besetzt ist. Der Film wurde für mehrere Oscars (Bester Film, Bester Nebendarsteller, Bester Schnitt und Bester Ton) nominiert.



Vorlage war das gleichnamige Bühnenstück des mehrfach ausgezeichneten Drehbuchautors Aaron Sorkin ("The Social Network"), der auch das Drehbuch für den Film beisteuerte. Gedreht wurde der in Guantanamo spielende Film in der Naval Air Base Miramar in Kalifornien, die zuvor bereits als Kulisse für den Kultfilm "Top Gun" gedient hatte, in der Hauptrolle ebenfalls Tom Cruise.



Regisseur Rob Reiner hatte zuvor bereits die von Publikum und Kritik sehr wohlwollend aufgenommenen Stephen-King-Verfilmungen "Stand by Me - Das Geheimnis eines Sommers" und "Misery" inszeniert, war vor allem aber als Regisseur der Kult-Komödie "Harry und Sally" berühmt geworden. Weitere wichtige Filme seiner Karriere sind die Fantasy-Komödie "Die Braut des Prinzen", "Hello, Mr. President" und "Das Beste kommt zum Schluss".