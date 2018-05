Filme | Tannbach - Traum vom Frühling (10/11)

Georgs Ehe mit Rosemarie liegt in Scherben, als sie ihm gesteht, eine Affäre zu haben. Sie offenbart ihm zudem, dass die Stasi sie erpresst hat, ihn all die Jahre auszuspionieren. Wie will Rosemarie als schuldig Geschiedene in Tannbach weiterleben?